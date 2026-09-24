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24.09.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

BAT Aktie News: BAT tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 42,67 GBP.

BAT
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 42,67 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'730 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 42,98 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 42,20 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 729'026 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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