BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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24.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 42,82 GBP zu.
Um 12:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 42,82 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'711 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 42,98 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 42,20 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 368'476 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP ab. Mit Abgaben von 14,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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