Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 43,65 GBP nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'358 Punkten steht. Bei 43,30 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,40 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 175'816 Stück.

Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,47 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,59 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,58 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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