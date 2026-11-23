Die BAT-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 43,48 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'453 Punkten liegt. Bei 43,30 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,40 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'171'232 BAT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 13,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,47 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 10,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,58 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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