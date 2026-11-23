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23.11.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,76 GBP ab.
Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 43,76 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'403 Punkten notiert. Bei 43,30 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,40 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 365'480 BAT-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 14,35 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,47 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,58 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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