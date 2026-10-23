BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die BAT-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 44,29 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'649 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 44,25 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,92 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 396'235 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 12,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 37,88 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 14,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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