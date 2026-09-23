BAT Aktie News: BAT gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 41,94 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'749 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 41,98 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 41,78 GBP. Zuletzt wechselten 52'278 BAT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 19,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,77 GBP. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,32 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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