BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Das Papier von BAT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 42,21 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'750 Punkten notiert. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,31 GBP an. Bei 41,71 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 59'890 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 18,55 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 14,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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