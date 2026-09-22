BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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22.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Dienstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 41,87 GBP.
Um 16:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,87 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'735 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 42,32 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 41,71 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 883'969 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 19,51 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 12,18 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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