BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Mittag fester

Das Papier von BAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 41,94 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 42,32 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,71 GBP. Zuletzt wechselten via London 355'665 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant

BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz