BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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21.10.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von BAT zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Im London-Handel kam die BAT-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 44,21 GBP.
Die BAT-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 44,21 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'711 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 44,23 GBP. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 44,01 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,05 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'175 Stück gehandelt.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2025 (37,18 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 18,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,61 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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