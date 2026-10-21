BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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21.10.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau
Die Aktie von BAT zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der BAT-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 44,22 GBP.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 44,22 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'728 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 44,28 GBP. In der Spitze büsste die BAT-Aktie bis auf 44,01 GBP ein. Bei 44,05 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 179'355 BAT-Aktien.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 13,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2025 bei 37,18 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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