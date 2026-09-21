BAT Aktie News: BAT verzeichnet am Vormittag Verluste

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 41,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'694 Punkten liegt. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 41,49 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,66 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'442 BAT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 19,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,89 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BAT.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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