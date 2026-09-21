BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Nachmittag ins Minus

Die BAT-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 41,68 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'730 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,49 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,66 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 552'777 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 20,06 Prozent wieder erreichen. Bei 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,78 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,61 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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