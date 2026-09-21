BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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21.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 42,02 GBP nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,1 Prozent auf 42,02 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'753 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BAT-Aktie legte bis auf 42,06 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 41,66 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 160'498 BAT-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Gewinne von 19,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,77 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 12,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 GBP je BAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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