BAT Aktie News: BAT am Vormittag tiefer

Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 41,53 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'762 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,51 GBP aus. Mit einem Wert von 41,55 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 37'218 BAT-Aktien.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,77 GBP. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,46 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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