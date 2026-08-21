BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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21.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 41,48 GBP abwärts.
Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 41,48 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'750 Punkten steht. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 41,47 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,55 GBP. Zuletzt wechselten 354'808 BAT-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 11,35 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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