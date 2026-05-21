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21.05.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT am Mittag in Rot

BAT Aktie News: BAT am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 48,46 GBP.

BAT
50.91 CHF -3.06%
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Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 48,46 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'436 Punkten steht. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 48,19 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,40 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 192'511 BAT-Aktien.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,26 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,66 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 48,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte BAT am 30.07.2026 vorlegen. Am 28.07.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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