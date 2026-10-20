BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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20.10.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT büsst am Dienstagvormittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 44,31 GBP.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,31 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'734 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,15 GBP aus. Bei 44,15 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 57'370 BAT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,93 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,18 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 GBP je BAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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