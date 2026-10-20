BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit Abschlägen

Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 44,15 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'706 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,97 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,15 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 527'287 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,34 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,18 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,79 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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