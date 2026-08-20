BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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20.08.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,18 GBP zu.
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 41,18 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'723 Punkten notiert. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,33 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,32 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 61'000 BAT-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,52 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Mit einem Kursverlust von 10,71 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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