BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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20.08.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT zieht am Donnerstagnachmittag an
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 41,31 GBP.
Um 16:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 41,31 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'732 Punkten tendiert. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,39 GBP zu. Mit einem Wert von 41,32 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 590'847 BAT-Aktien.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Mit Abgaben von 10,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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