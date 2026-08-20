BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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20.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT steigt am Donnerstagmittag
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 41,03 GBP.
Um 12:28 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,03 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'724 Punkten tendiert. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,33 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,32 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 223'389 Stück gehandelt.
Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 18,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 10,38 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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