Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 44,07 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'538 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,07 GBP aus. Bei 44,30 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 64'387 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 39,47 GBP fiel das Papier am 06.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 10,44 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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