|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT am Donnerstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 43,43 GBP.
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 43,43 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'515 Punkten notiert. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,39 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,30 GBP. Bisher wurden via London 796'413 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 15,22 Prozent zulegen. Am 06.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,47 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,12 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,58 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|BAT Aktie News: BAT am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
BAT am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.