Um 12:28 Uhr ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 43,75 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'522 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 43,65 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,30 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 344'728 BAT-Aktien.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 14,38 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,47 GBP am 06.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 9,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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