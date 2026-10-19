BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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19.10.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von BAT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 44,51 GBP abwärts.
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 44,51 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,50 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,59 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 82'216 BAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,18 GBP ab. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 16,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,61 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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