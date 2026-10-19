BAT Aktie News: BAT am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 44,32 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 44,17 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,59 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 812'052 BAT-Aktien.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). 12,91 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2025 bei 37,18 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,61 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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