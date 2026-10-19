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19.10.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT stabilisiert sich am Mittag

BAT Aktie News: BAT stabilisiert sich am Mittag

Die Aktie von BAT zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 44,59 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

BAT
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Im London-Handel kam die BAT-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 44,59 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'782 Punkten steht. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,69 GBP aus. Die BAT-Aktie sank bis auf 44,47 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,59 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 341'631 Stück gehandelt.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 12,22 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 37,18 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 16,62 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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