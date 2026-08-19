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19.08.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von BAT zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 41,45 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

BAT
45.06 CHF -1.37%
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Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 41,45 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'735 Punkten tendiert. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,71 GBP zu. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 41,41 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,59 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 40'997 Stück.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 20,72 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Mit Abgaben von 11,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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