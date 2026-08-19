BAT Aktie News: BAT am Nachmittag im Minus

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 40,96 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'753 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 40,88 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 41,59 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 948'373 Stück gehandelt.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 22,17 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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