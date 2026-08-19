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19.08.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT büsst am Mittwochmittag ein

BAT Aktie News: BAT büsst am Mittwochmittag ein

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,26 GBP abwärts.

BAT
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 41,26 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'710 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 41,17 GBP. Bei 41,59 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 206'453 BAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,62 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’807.99 19.62 SABE5U
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Long 12’923.34 8.90 SA2BCU
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