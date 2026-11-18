Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 44,61 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'573 Punkten notiert. In der Spitze büsste die BAT-Aktie bis auf 44,58 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,00 GBP. Zuletzt wechselten 942'169 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 12,17 Prozent zulegen. Bei 39,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BAT.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,58 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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