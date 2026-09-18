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18.09.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT verteidigt am Nachmittag Tendenz

BAT Aktie News: BAT verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von BAT hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im London-Handel kam die BAT-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 41,86 GBP.

BAT
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Kaum Ausschläge verzeichnete die BAT-Aktie im London-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 41,86 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'682 Punkten steht. Die BAT-Aktie legte bis auf 42,23 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,68 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,95 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'622'698 BAT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 16,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,61 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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