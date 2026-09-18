BAT Aktie News: BAT am Freitagmittag mit Kursplus

Das Papier von BAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 42,14 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'742 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 42,23 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,95 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'234'546 BAT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 15,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,61 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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