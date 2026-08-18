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18.08.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag schwächer

BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 41,16 GBP abwärts.

BAT
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Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 41,16 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'722 Punkten liegt. Bei 41,13 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,43 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 67'514 Aktien.

Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,62 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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