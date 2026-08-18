BAT Aktie News: BAT tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 41,78 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'757 Punkten steht. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,93 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 41,43 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 717'831 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 19,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 11,99 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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