Um 09:28 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,80 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'802 Punkten liegt. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,80 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,15 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 58'714 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 6,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (39,47 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,58 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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