Die BAT-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,86 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'802 Punkten steht. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 46,67 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,15 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 235'433 Aktien.

Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 6,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BAT.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,58 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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