BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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17.09.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
Die Aktie von BAT zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,38 GBP zu.
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 42,38 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 42,39 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,12 GBP. Zuletzt wurden via London 37'086 BAT-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 15,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Mit Abgaben von 13,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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