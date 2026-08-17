BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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17.08.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Vormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von BAT hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 42,16 GBP.
Die BAT-Aktie kam im London-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,16 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'784 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 42,17 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,94 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 42,07 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 28'847 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Bei einem Wert von 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 12,78 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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