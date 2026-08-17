BAT Aktie News: BAT tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 41,37 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Die BAT-Aktie sank bis auf 41,37 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,07 GBP. Zuletzt wurden via London 616'159 BAT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 20,96 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,77 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant

BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz