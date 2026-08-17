BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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17.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Montagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 41,83 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 41,83 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'753 Punkten liegt. Die BAT-Aktie sank bis auf 41,73 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,07 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189'032 BAT-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 16,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 13,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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