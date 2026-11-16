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16.11.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 47,01 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 47,01 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'928 Punkten notiert. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 47,07 GBP. Bei 46,94 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 68'407 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Gewinne von 6,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 39,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,58 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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