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16.11.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Montagmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 46,99 GBP zu.
Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 12:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'933 Punkten steht. Die BAT-Aktie legte bis auf 47,07 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 46,94 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 254'040 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 6,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2026 bei 39,47 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 19,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,58 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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