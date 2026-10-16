BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagvormittag südwärts

Die BAT-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 43,51 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'806 Punkten liegt. Die BAT-Aktie sank bis auf 43,08 GBP. Bei 43,37 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67'588 Stück gehandelt.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,18 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 17,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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