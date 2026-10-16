BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Nachmittag fester

Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 44,54 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 44,66 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 43,37 GBP. Zuletzt wechselten via London 3'089'653 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 10,99 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,18 GBP ab. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 19,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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