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16.09.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit Abschlägen

BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 41,88 GBP.

BAT
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 41,88 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'696 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,82 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,98 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 33'333 BAT-Aktien.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 12,20 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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