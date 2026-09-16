BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 41,88 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'696 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,82 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,98 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 33'333 BAT-Aktien.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 12,20 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant

BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz