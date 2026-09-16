BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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16.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BAT
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 42,01 GBP.
Die BAT-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 42,01 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'693 Punkten steht. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,82 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,98 GBP. Zuletzt wechselten 877'909 BAT-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 19,11 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,77 GBP. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 14,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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