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16.09.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT am Mittag Verlust reich

BAT Aktie News: BAT am Mittag Verlust reich

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 42,16 GBP abwärts.

BAT
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Die BAT-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 42,16 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'715 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,82 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,98 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 482'345 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,69 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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